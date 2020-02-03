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Судебный исполнитель в Бишкеке продал конфискованное у контрабандистов мясо

Сотрудник подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района Бишкека продал конфискованное утиное мясо, которое должен был уничтожить. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, Антикоррупционная служба ГКНБ КР выявила факты злоупотребления должностным положением со стороны судебного исполнителя С.Н.А.

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В ходе досудебного производства установлено, что 23 мая 2019 года Первомайский районный суд принял решение об уничтожении 70 тонн контрабандного утиного мяса, конфискованного правоохранительными органами.

Исполнение решения суда поручили судоисполнителю С.Н.А. Однако тот уничтожил только пять тонн, а оставшийся груз реализовал местным предпринимателям за $150 тысяч.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142394/
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