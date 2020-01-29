Как понять, что ребенок подвергся сексуальному насилию

В Кыргызстане в минувшем, 2019 году и начале 2020-го общественности стало известно о нескольких фактах сексуального насилия в отношении детей.

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Жертвы сексуального насилия и их родители обращаются не только к правоохранителям, но и к правозащитникам. Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала 24.kg, как понять, что с ребенком произошла трагедия и почему он молчит.

По ее словам, сексуальное насилие происходит в основном, когда один из родителей не находится рядом с ребенком. Надругаться могут в любом возрасте, а вот выявить это легче у маленьких детей.

1 На что должны обратить внимание родители? Все зависит от уровня функциональной грамотности родителей. Именно они в первую очередь должны замечать изменения в поведении ребенка. Чтобы понять, что девочка подверглась насилию, с ней нужно построить доверительные отношения. Этого можно добиться, окружив ее постоянной заботой и уходом. Необходимо смотреть на настроение ребенка, аппетит. Если, к примеру, раньше девочка занималась танцами и увлекалась чтением, а потом вдруг резко к этому пропал интерес, спросите, что произошло. У маленьких детей симптомы насилия проявляются в плаксивости, плохом сне, обидчивости. Естественно, родители должны постоянно осматривать тело ребенка.

2 Что могут увидеть учителя и воспитатели в садике? Учителям стоит обратить внимание на успеваемость, если она резко падает, необходимо узнать почему. Кроме того, классный руководитель должен поговорить с ребенком, видя, что его ученик перестал играть с другими детьми, не идет на контакт со сверстниками и педагогами. Просто так ребенок не замкнется в себе.

3 Что должно насторожить медиков? Во время осмотра ребенка врачи также могут заметить телесные повреждения. О симптомах, естественно, они должны сказать родителям.

4 Почему дети молчат? Сигналы о насилии над ребенком в семье, в том числе сексуальном, поступают от близких им людей — родителей, родственников, друзей, иногда соседей. Девочки в подростковом возрасте не говорят о совершенном над ними насилии, потому что боятся угроз. Есть случаи, когда ребенку угрожают физической расправой. Но родители должны замечать изменения в поведении. В таких случаях необходимо звонить в милицию на пульт 102 или обращаться по детскому телефону доверия по номеру 111.