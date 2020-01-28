Отец насиловал 12-летнюю дочь. Обвинение добивается пожизненного заключения

В Московском районе суд приговорил обвиняемого в изнасиловании дочери к 19 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, 37-летний мужчина два года насиловал свою дочь.

«Девочке на момент совершения преступления было всего 12 лет. Мать ребенка обратилась в милицию после того, как узнала о произошедшем. Экспертиза подтвердила, что девственная плева нарушена. Отца девочки признали виновным по статьям «Развратные действия» и «Изнасилование малолетней» УК КР. В суде мужчина не признал свою вину. Однако суд счел доказательства неопровержимыми и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Прокуратура намерена добиваться пожизненного лишения свободы», — сказал Нурлан Тагаев.