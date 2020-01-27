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Происшествия

Матери девочки, которую заставляли работать в притоне, угрожают

Трое неизвестных мужчин и женщина накануне пришли домой к матери девочки, которую вовлекли в занятие проституцией, и с угрозами просили забрать заявление из милиции. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей и юрист правовой клиники «Адилет» Айнура Осмоналиева.

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По ее словам, они приходили примерно в 19.30. Мать девочки с трудом позвала соседей, они были свидетелями. Неизвестные не покидали дом потерпевшей два часа.

«После их ухода, уже ночью женщина позвонила в милицию по факту угроз. Однако правоохранители не смогли приехать. Сегодня по данному факту подано и зарегистрировано заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении неизвестных», — сказала Айнура Осмоналиева.

Напомним, Ленинский районный суд Бишкека заключил под стражу на два месяца трех подозреваемых в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. Подозреваемыми проходят три женщины — работницы притона и администратор заведения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141736/
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