Пять граждан Кыргызстана погибли в аварии в Челябинской области России

Автомобиль с кыргызскими номерами попал в аварию в Челябинской области России. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, ДТП произошло накануне на трассе Челябинск — Троицк. Столкнулись КамАЗ и Honda Odissey.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. В Челябинской области в аварии погибли пять человек

«Обе автомашины были с номерами других государств. КамАЗ ехал со стороны Казахстана, там же он и зарегистрирован. А у легковушки Honda Odyssey на госномере стояла маркировка KG», — отмечает 74.ru.

По одной из версий, причиной ДТП могла стать непогода: из-за ухудшения видимости водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Известно, что за рулем КамАЗа находился 33-летний мужчина. Он не пострадал. А все погибшие — пять мужчин — находились в иномарке. По предварительной информации, все они граждане Кыргызстана.

В посольстве КР в России подтвердили информацию и сообщили 24.kg, что выясняют паспортные данные погибших, на месте находятся представители диаспоры.