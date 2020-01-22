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Происшествия

Неизвестные хотели похитить школьницу. Милиция проверяет сообщение

В социальных сетях распространяется видео, в котором женщина утверждает, что в селе Эркин-Сай Панфиловского района Чуйской области возле школы неизвестные парни пытались похитить девочку.

Уточняется, что похитители передвигались на джипе черного цвета.

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Пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева сказала 24.kg, что действительно сегодня в милицию поступило сообщение о краже двух школьниц. По факту в село Эркин-Сай выехали сотрудники правоохранительных органов и опросили всех очевидцев.

«Никто из опрошенных не подтвердил данную информацию. Однако на месте продолжают работать милиционеры и опрашивают других сельчан», — сказала Имангазиева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141281/
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