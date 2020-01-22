20 лет тюрьмы получил отец, изнасиловавший свою 13-летнюю дочь

В Чуйской области отца, изнасиловавшего свою дочь, приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, такое решение принял Сокулукский районный суд.

«Следствие доказало, что 52-летний М.А. изнасиловал свою дочь. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Девочке было всего 13 лет. В суде гособвинение просило приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Однако суд назначил ему более мягкое наказание. Сейчас прокуратура рассматривает вопрос обжалования этого решения», — сказал Нурлан Тагаев.