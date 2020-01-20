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Происшествия

Бывший сотрудник прокуратуры нарушил ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора

Мужчина с просроченным удостоверением водителя прокуратуры Чуйской области нарушил Правила дорожного движения. Видео с задержания нарушителя опубликовали в соцсети.

Сообщается, что Э.М., будучи в алкогольном опьянении, проехал на красный сигнал светофора. При задержании сотрудниками управления Патрульной службы милиции Бишкека он попытался оказать сопротивление и сорвал нагрудную камеру у одного из инспекторов. Его доставили в УВД Ленинского района.

В ГУВД Бишкека информацию по инциденту проверяют.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что Э.М. не работает в Чуйской прокуратуре с 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141027/
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