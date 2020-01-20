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Происшествия

В Бишкеке мужчина упал на крышу магазина

Жилец многоэтажного дома в Свердловском районе на улице Боконбаева упал на крышу магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Facebook/Азиза Пиримкулова
Фото Facebook/Азиза Пиримкулова. Мужчина упал на крышу магазина

Отмечается, что мужчина, 1969 года рождения, жив, он передан сотрудникам скорой помощи. На месте работали пять спасателей.

Уточняется, что мужчина в алкогольном опьянении выпал с восьмого этажа. Врачи скорой помощи госпитализировали его в БНИЦТО. По имеющимся данным, состояние стабильно тяжелое.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека, начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140933/
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