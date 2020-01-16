В Москве без вести пропавшую кыргызстанку нашли в СИЗО. Ее подозревают в краже

В Москве без вести пропавшую и разыскиваемую гражданку КР нашли в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что 20-летнюю А.С. водворили в изолятор по подозрению в совершении преступления.

«В декабре 2019 года на горячую линию представительства МВД КР в России обратилась кыргызстанка Н.А. Она просила оказать содействие в поиске без вести пропавшей дочери. Женщина сообщила, что ее дочь в последний раз выходила на связь в середине декабря 2019-го. В ходе проверки выяснилось, что девушка привлекается к уголовной ответственности за совершение кражи. Родственники проинформированы о данном факте, проведены юридические консультации», — сообщили в МВД.