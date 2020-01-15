Синяки на теле: маленький ребенок скончался в больнице, милиция начала проверку

В реанимации местной больницы в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области скончалась 11-месячная девочка. Правоохранительные органы начали проверку. Информацию 24.kg сообщили в районном отделе внутренних дел.

Со ссылкой на врачей уточняется, что ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали мозговую кому, отек головного мозга, анемию. Врачи реанимации сделали все возможное, однако спасти девочку не удалось. Поскольку при поступлении ребенка в стационар на теле выявлены синяки и гематомы, медики сообщили о факте смерти в милицию.

По предварительным данным, 11-месячная девочка осталась у родственников, потому что ее мать уехала в Турцию на заработки, а отец умер.

Бабушка со стороны отца считает, что ребенок скончался от побоев. Начата проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.