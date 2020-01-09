На кыргызско-таджикской границе неизвестные пытались поджечь дом и сбежали

В селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе местные жители пресекли попытку поджога дома. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пользователь Гульжигит Исаков.

По его словам, ЧП произошло сегодня примерно в 3.30.

«Трое неизвестных сбежали с места преступления в сторону Таджикистана. Правоохранительными органами КР был зафиксирован факт данного преступления», — написал Гульжигит Исаков.

В УВД Баткенской области 24.kg подтвердили факт пожара. Однако, действительно ли это была попытка поджога дома, пока неизвестно.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Сейчас ведется следствие. Сгорел сарай во дворе дома местного жителя. Милиция проверяет факт возможного поджога», — сообщили в УВД.