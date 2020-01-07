Больше года в Араване отец насиловал 15-летнюю дочь. Он арестован

В Араванском районе Ошской области по подозрению в изнасиловании дочери задержан 45-летний мужчина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Уточняется, что факт насилия в декабре 2019 года выявили врачи.

«Родственники повели 15-летнюю девочку к гинекологу, где выяснилось, что ее насиловали больше года. Подозреваемый, им оказался отец девочки, задержан и водворен в СИЗО. Он признал свою вину. Мама девочки умерла в 2016 году. По предварительным данным, впервые подростка изнасиловали в сентябре 2018 года. Сейчас жертве насилия оказывают психологическую помощь», — сообщили в УВД.