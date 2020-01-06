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Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-узбекском участке границы снова неспокойно

На кыргызско-узбекском участке госграницы произошел инцидент между гражданами Кыргызстана и пограничниками Республики Узбекистан. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, инцидент произошел сегодня, в местности Ак-Курча сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

«Произошел перепас мелкого рогатого скота, принадлежащего гражданам Кыргызстана. Кыргызстанцы во время поиска животных оказались на неописанном участке госграницы, где встретили пограннаряд Узбекистана. Жители вступили в словесную перепалку с военнослужащими сопредельного государства», — отметили в ГПС.

По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку между узбекскими военнослужащими и гражданами КР. Военнослужащие Узбекистана произвели предупредительные выстрелы в воздух. Пострадавших в результате выстрелов нет. Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана в настоящее время проводят встречу.
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