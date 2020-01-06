ДТП с патрульной машиной в Бишкеке попало на видео

Момент ДТП с участием машины Патрульной милиции попал на видео очевидцев.

Редакции 24.kg прислали видео, на котором машина Патрульной милиции ехала на красный свет по улице Тоголока Молдо. Водитель Mercedes Sprinter двигался по улице Ленинградской.

В пресс-службе Управления патрульной милиции редакции сообщили, что правоохранители ехали на вызов. Милиционеры включили проблесковые маячки и спецсигнал.

«Участники ДТП прошли экспертизу. Оба водителя трезвые. Пострадавших нет. Сейчас детали ДТП выясняются», — сообщили в УПСМ.