США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Среди погибших иранский генерал

Фото из интернета. Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада

Боевые вертолеты США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сообщается о семи погибших, среди которых иранский генерал, сообщил «Интерфакс».

По его данным, иранские СМИ уже подтвердили гибель командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Государственный телеканал IRINN сообщил, что огонь открыли американские военные вертолеты, которые очевидцы ранее фиксировали в районе аэропорта.

Фото из интернета. Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада

«Генерал-майор Касем Сулеймани, командующий силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана, и Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего иракскими Народными мобилизационными силами, убиты в результате авиаударов США в столице Ирака Багдаде», — сообщил иранский телеканал Press TV.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

Фото © AP Photo/UNCREDITED. Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар нанесли сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

Операцию по уничтожению командующего подразделением в Ираке провели американские военные по указанию президента Дональда Трампа. Пентагон

«ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения «Кудс» КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов», — говорится в заявлении американского военного ведомства.

В нем отмечается, что Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

В заявлении говорится также, что удар по Сулеймани преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак против США.

#BREAKING Update : 100 U.S Marines have arrived at the U.S. Embassy in #Baghdad — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

В Иране уже пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани, сообщило РИА Новости. Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна заявил, что США «своими азартными играми» сами создали себе опаснейшие условия на Ближнем Востоке и должны быть готовы к последствиям.

AP, комментируя произошедшее, пишет, что гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».