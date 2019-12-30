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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Пресечены крупные каналы ввоза топлива из Казахстана

Пресечены крупные каналы незаконного ввоза ГСМ из Казахстана на нефтебазы Чуйской области. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, отдельные граждане Кыргызстана в сговоре с казахскими компаниями наладили канал контрабандного ввоза в Кыргызстан топлива по железной дороге. ГСМ ввозили под видом компонентов сырья — «газового конденсата стабильного» и «уайт-спирита». По факту начали досудебное производство.

«На территории нефтебазы в селе Петровка Московского района Чуйской области по выявленным фактам незаконного ввоза без уплаты налогов арестовали 4 тысячи 262 тонны ГСМ. Они хранились в семи резервуарах фирм, занимающихся оптово-розничной торговлей топливом. Кроме того, при попытке контрабандного завоза ГСМ через контрольно-пропускной пункт «Каинды-железнодорожный» на станции «Каинды» задержаны еще две цистерны ГСМ общим весом 120 тонн, завезенных под видом «уайт-спирита», — рассказали в ГКНБ.

В рамках расследования дела ведется подсчет нанесенного ущерба. В ГКНБ отмечают, что правонарушения допускаются из-за отсутствия контроля госорганами соблюдения норм охраны экологической и промышленной безопасности и налоговых процедур. Речь не только о контрабанде ГСМ, но и о кустарной переработке нефтепродуктов из низких сортов в более дорогие (бензина марки Аи-80 на Аи-92 с добавлением химических веществ) и реализация их на рынках Кыргызстана.
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