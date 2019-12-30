Крушение самолета в Казахстане: следствие рассматривает три версии катастрофы

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три версии крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алматы. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб», — рассказал глава ведомства.

«Сейчас идут осмотр места происшествия и демонтаж воздушного лайнера. Его передислоцируют на территорию аэропорта, где более детально проведут осмотр», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что следователи отрабатывали несколько версий крушения самолета, в том числе техническую неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после взлета в аэропорту Алматы 27 декабря. По официальным данным, погибли 12 человек. В больницах остаются 46 человек. Всего на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа.