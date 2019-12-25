В Токмаке потеряли уголовное дело. Женщину приговорили к 25 годам тюрьмы

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов просит принять меры в отношении лиц, потерявших уголовное дело осужденной женщины. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Уточняется, что к правозащитнику обратилась гражданка Э.К., отбывающая наказание в исправительной колонии № 2. Женщина просила оказать содействие в получении официального ответа от Токмакского городского суда по пересмотру ее дела.

«Пересмотреть уголовное дело осужденной невозможно, поскольку в отношении нее отсутствует окончательный приговор. В 2008 году Э.К. была признана виновной по статьям «Убийство» и «Незаконное лишение свободы». Она осуждена и приговорена к 25 годам лишения свободы. Вторая инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. Токмакский городской суд требовал обеспечить явку подсудимой на заседания, однако выяснилось, что уголовное дело в отношении нее утеряно. В прокуратуре Токмака и городском суде не могут объяснить, кто и когда потерял его», — сообщили в аппарате омбудсмена.

В аппарате омбудсмена отметили, что к осужденной применены три амнистии. Таким образом, ее срок был сокращен почти на 10 лет.

«Под стражей она находится с 25 февраля 2008 года без вступившего в законную силу приговора суда. В итоге с учетом примененных амнистий Э.К. находится под стражей уже более 22 лет. Юридически она считается обвиняемой, поскольку в отношении нее не вынесено окончательное решение суда», — отметили в аппарате акыйкатчи.

Омбудсмен передал генеральному прокурору представление об устранении выявленных нарушений прав и свобод гражданки Э.К. Акыйкатчи просит внести в ЕРПП факт утери уголовного дела.

Кроме того, главный правозащитник требует решить вопрос об изменении меры пресечения в отношении Э.К., которая находится под стражей в ИК-2.