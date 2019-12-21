В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев. Информацию об этом 24.kg подтвердили в клинической больнице управления делами президента.
Уточняется, что Болот Шамшиев скончался сегодня от тяжелой болезни.
Справка.
Болот Толонович Шамшиев родился 12 января 1941 года в городе Фрунзе.
Кыргызский кинорежиссер, сценарист, актер началсвою карьеру в 1964 году. Он являлся лауреатом многих государственных премий и имел звание Народного артиста Кыргызстана.
Болот Шамшиев снял такие фильмы как «Белый пароход», «Ранние журавли» по книгам великого птсателя Чингиза Айтматова.