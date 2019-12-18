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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Ранен депутат местного кенеша

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе был ранен депутат местного кенеша. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что 28-летний Аман Абдилаким уулу является депутатом местного кенеша села Самаркандек. Его ранили в левую руку.

Сегодня в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь.

Огнестрельное ранение получил солдат срочной службы Внутренних войск, еще один человек получил ранение в голову. Переговоры временно остановили.
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