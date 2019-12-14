В аварии с участием автобуса, троллейбуса и двух машин пострадали шесть человек

В Бишкеке столкнулись автобус, троллейбус и две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, авария произошла сегодня примерно в 19.30 на пересечении улиц Гагарина и Термечикова.

Уточняется, что на перекрестке перед пешеходным переходом стояли автомобиль Honda Odyssey и троллейбус, они пропускали пешеходов. «В этот момент автобус «Ясин-Бенц» врезался в стоящий троллейбус, а в них ударилась машина Ford Focus», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадали шесть человек: четыре пассажира автобуса и два водителя легковушек.

«Всем пострадавшим пассажирам общественного транспорта оказывается всесторонняя помощь, они доставлены в городскую больницу № 4», — cказали в муниципалитете.

Там заметили, что все пассажиры общественного транспорта мэрии застрахованы.