ДТП с начальником сокулукской милиции. Один из пострадавших умер

В Бишкеке один из пострадавших в ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района умер. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что мужчина был переведен в национальный госпиталь из Иссык-Атинской районной больницы.

«Пациент был в тяжелом состоянии и находился в коме. Вчера в 11.00 он скончался. Еще двое пострадавших в ДТП лежат в больнице. Полковник милиции также госпитализирован в БНИЦТиО. Его состояние удовлетворительное», — сообщили в Минздраве.

Напомним, 7 декабря начальник ОВД Сокулукского района Максат Чойбеков совершил ДТП на объездной трассе близ Бишкека. В результате аварии пострадали три человека. Расследованием аварии занимается ГКНБ.

Максат Чойбеков отстранен от должности на время расследования.