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Происшествия

Перестрелка в Бишкеке. Один из пострадавших в тяжелом состоянии

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии 9 декабря доставлены трое пострадавших в перестрелке на улице Гагарина/Бакаева. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, у всех госпитализированных огнестрельные ранения.

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А.А., 1988 года рождения. Диагноз: «огнестрельное слепое пулевое ранение поясничной области слева с наличием инородного тела (пуля), бедра справа с оскольчатым переломом бедренной кости с наличием инородного тела (пуля)». Произведены диагностическая лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, первичная хирургическая обработка ран поясничной области и правого бедра. Госпитализирован в отделение реанимации, состояние тяжелое.

К.Э., 1988 года рождения. Диагноз: «огнестрельное сквозное пулевое ранение бедра, огнестрельное слепое пулевое ранение области голеностопного сустава с наличием инородного тела (пуля)». Состояние средней тяжести.

О.К., 1989 года рождения. Диагноз: «закрытый внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза костей голени слева со смещением». Состояние стабильное.

Напомним, что накануне вечером на пересечении улиц Гагарина и Бакаева произошла стрельба. Известно, что в перестрелке замешаны члены ОПГ Улана Токтосунова по прозвищу Сакал.
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