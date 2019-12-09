07:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ДТП в Оренбургской области: три кыргызстанца в больнице, четверо погибли

Страшное ДТП произошло вчера в Оренбургской области России. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter.

Посольство Кыргызстана в РФ информирует о четырех погибших гражданах КР. Еще трое госпитализированы.

Дорожное происшествие произошло 8 декабря примерно в 10.10 в Соль-Илецком городском округе на 76 километре автодороги Казань - Акбулак.

Тела погибших будут отправлены на родину по мере завершения необходимых процессуальных действий.

Выжившие трое кыргызских граждан находятся в Соль-Илецкой городской больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ситуация находится на контроле посольства, оперативное реагирование на месте осуществляет почетный консул КР в Оренбурге и представители кыргызской диаспоры.
Ссылка:
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
На объездной дороге начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП
На Иссык-Куле за смертельное ДТП женщину приговорили к восьми годам тюрьмы
В Кыргызстане создадут автоматизированную систему учета ДТП
«Безопасный город». Почему растет аварийность на дорогах республики
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины Патрульной службы
Езда по встречке. Нарушитель в Бишкеке спровоцировал ДТП и скрылся
Жуткая авария в Словении: легковушка столкнула грузовик в пропасть
Соблюдая правила — сохраняем жизнь. В Бишкеке прошел марш памяти жертв ДТП
На угольном месторождении Кара-Кече погиб мужчина
В Караганде автобус врезался в грузовик. Пострадали два кыргызстанца
Популярные новости
На&nbsp;объездной дороге начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП На объездной дороге начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП
Две женщины совершили самоубийство в&nbsp;городе Кара-Балте Две женщины совершили самоубийство в городе Кара-Балте
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;Южной магистрали водитель стрелял в&nbsp;воздух В Бишкеке на Южной магистрали водитель стрелял в воздух
В&nbsp;Токмаке сотрудника милиции обвинили в&nbsp;домогательствах к&nbsp;практикантке В Токмаке сотрудника милиции обвинили в домогательствах к практикантке
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
9 декабря, понедельник
06:00
ДТП в Оренбургской области: три кыргызстанца в больнице, четверо погибли ДТП в Оренбургской области: три кыргызстанца в больнице...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 декабря: днем тепло
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В районе Ошского рынка уровень выше в шесть раз
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерт арфиста, флэшмоб, сказка для взрослых
16:40
В Ала-Буке между военными Узбекистана и местными жителями произошел конфликт
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят убрать такси с остановок