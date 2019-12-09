ДТП в Оренбургской области: три кыргызстанца в больнице, четверо погибли

Страшное ДТП произошло вчера в Оренбургской области России. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter.

Посольство Кыргызстана в РФ информирует о четырех погибших гражданах КР. Еще трое госпитализированы.

Дорожное происшествие произошло 8 декабря примерно в 10.10 в Соль-Илецком городском округе на 76 километре автодороги Казань - Акбулак.

Тела погибших будут отправлены на родину по мере завершения необходимых процессуальных действий.

Выжившие трое кыргызских граждан находятся в Соль-Илецкой городской больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ситуация находится на контроле посольства, оперативное реагирование на месте осуществляет почетный консул КР в Оренбурге и представители кыргызской диаспоры.