ДТП в Оренбургской области: три кыргызстанца в больнице, четверо погибли

Страшное ДТП произошло вчера в Оренбургской области России. Столкнулись Toyota Previa (минивэн) и Mercedes-Benz Sprinter.
Посольство Кыргызстана в РФ информирует о четырех погибших гражданах КР. Еще трое госпитализированы.
Дорожное происшествие произошло 8 декабря примерно в 10.10 в Соль-Илецком городском округе на 76 километре автодороги Казань - Акбулак.
Тела погибших будут отправлены на родину по мере завершения необходимых процессуальных действий.
Выжившие трое кыргызских граждан находятся в Соль-Илецкой городской больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.
Ситуация находится на контроле посольства, оперативное реагирование на месте осуществляет почетный консул КР в Оренбурге и представители кыргызской диаспоры.