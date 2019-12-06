В Токмаке сотрудника милиции обвинили в домогательствах к практикантке

В городе Токмаке практикантка ОВД обвинила следователя в сексуальных домогательствах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что девушка написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что следователь позвал ее в кабинет, а затем, закрыв дверь, стал приставать.

«Известно, что девушке 17 лет. Она является студенткой местного университета», — сообщили редакции.

В Генеральной прокуратуре 24.kg подтвердили, что заявление действительно поступило. По данным надзорного органа, оно зарегистрировано по статье «Насильственные действия сексуального характера».