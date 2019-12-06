12:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Токмаке сотрудника милиции обвинили в домогательствах к практикантке

В городе Токмаке практикантка ОВД обвинила следователя в сексуальных домогательствах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что девушка написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что следователь позвал ее в кабинет, а затем, закрыв дверь, стал приставать.

«Известно, что девушке 17 лет. Она является студенткой местного университета», — сообщили редакции.

В Генеральной прокуратуре 24.kg подтвердили, что заявление действительно поступило. По данным надзорного органа, оно зарегистрировано по статье «Насильственные действия сексуального характера». 
Ссылка:
просмотров: 1037
Версия для печати
Материалы по теме
Каждая четвертая женщина подвергается сексуальным домогательствам на работе
Депутаты должны отреагировать на подарок МВД от Эркина Мамбеталиева
Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
В Бишкеке мужчина в маршрутке домогался девочки. Родители написали заявление
Дело по преподавателю КРСУ, якобы пристававшему к студенткам, прекратили
Мужчина домогался полуторагодовалой племянницы. Родители отказались от претензий
В Токмаке домогавшегося маленьких детей мужчину приговорили к 22 годам тюрьмы
Прокуратура обжаловала приговор по домогательству несовершеннолетней девочки
Домогательства в турецкой школе. Мать отказалась от проведения экспертизы
В Бишкеке директора турецкой школы обвинили в домогательстве
Популярные новости
За&nbsp;взятку задержана сотрудница УОБДД в&nbsp;Ноокатском районе За взятку задержана сотрудница УОБДД в Ноокатском районе
Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова Смерть Егора Паньшина. Экспертиза готова
Фото дня. Место поисковых работ и&nbsp;схода отвалов на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; Фото дня. Место поисковых работ и схода отвалов на «Кумторе»
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;Южной магистрали водитель стрелял в&nbsp;воздух В Бишкеке на Южной магистрали водитель стрелял в воздух
Бизнес
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
O!Store радует скидками на&nbsp;бестселлеры и&nbsp;все наушники! O!Store радует скидками на бестселлеры и все наушники!
6 декабря, пятница
12:31
Две женщины совершили самоубийство в городе Кара-Балте Две женщины совершили самоубийство в городе Кара-Балте
12:14
Дело о смертельном ДТП с участием депутата БГК передали в суд
11:57
«Русгидро» отказывается от пересчета расходов, настаивая на $37 миллионах
11:41
Депутаты выразили недоверие первому вице-мэру Каракола Сеиту Осконбаеву
11:37
Дело энергетиков. Решение суда может повлиять и на другие соглашения