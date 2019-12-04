На журналистов NewTV совершено нападение. Милиция задержала подозреваемых

На съемочную группу телеканала NewTV накануне было совершено нападение. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, конфликт между журналистами и неизвестными лицами произошел в жилмассиве «Ак-Ордо». Сотрудники мэрии проводили демонтаж незаконных строений, а съемочная группа снимала об этом репортаж. После сообщения об инциденте в службу «102» на место происшествия выехали сотрудники СОБ УВД Ленинского района.

«Неизвестная женщина напала на журналистов и повредила видеокамеру стоимостью $7 тысяч 950, после чего скрылась на автомашине Honda Stepwgn в неизвестном направлении, при этом неустановленный мужчина, находившийся за рулем, предпринял попытку наезда на журналистов», — сообщили в ГУВД.

Журналисты телеканала Ш.Д., К.К. и А.К. обратились за помощью в милицию, где гражданин А.К. написал заявление о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые нанесли им телесные повреждения и сломали видеокамеру.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК КР, назначены соответствующие виды судмедэкспертиз.

В ГУВД отметили, что в ходе поисковых и разыскных мероприятий сотрудниками службы общественной безопасности УВД Ленинского района установлены и доставлены в следственную службу отдела городской милиции УВД Ленинского района гражданка А.А. 1988 года рождения и гражданин О.У. 1987 года рождения.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия в рамках досудебного производства.