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Происшествия

В Бишкеке в детском саду рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал

В столичном детском саду № 31 обрушился потолок. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам.

По словам вице-мэра Татьяны Кузнецовой, потолок обрушился во внеучебное время, никто не пострадал.

Как выяснилось, потолок обвалился еще 25 ноября.

«29 ноября состоялась выездная комиссия, в ее состав вошли представители мэрии, горкенеша. Они осмотрели здание, надо составить техзаключение, чтобы начать реконструкцию», — отметила вице-мэр.

Детсад тем не менее продолжает работать, детей разместили в отдельном помещении. Они из крайне нуждающихся семей.

«Это хорошо, что потолок упал в ночное время и никто не пострадал. Для нас это сигнал, что необходимо проверить все школьные и дошкольные организации совместно с Госэкотехинспекцией. Особенно построенные в советское время, в 60-70-е годы», — подчеркнула депутат Адиса Имангазиева.
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