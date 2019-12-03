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ЧП на руднике «Кумтор». Поисковые работы затрудняет большой объем отвалов

Для спасения пропавших сотрудников золотодобывающей компании «Кумтор» привлечены 94 спасателя, кинологи и другие специалисты. Об этом сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Акматов.

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По его словам, поисковые работы продолжаются, в том числе в месте возможного нахождения сотрудников «Кумтора».

«Работники Госэкотехинспекции провели разведку местности и установили приборы в наиболее опасных местах возможного повторного схода горных отвалов. Представители Госагентства охраны окружающей среды в день трижды берут анализы и предоставляют информацию. До места приблизительного нахождения не удается добраться из-за больших масс горных отвалов. Мы планируем дойти туда до вечера», — сказал Калыс Акматов.

Напомним, что 1 декабря на одном из рабочих участков месторождения Кумтор произошел сдвиг отвалов. В результате ЧС пропали без вести два человека — сотрудники компании.
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