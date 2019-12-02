ЧП на руднике «Кумтор». Открытые горные работы временно приостановили

На руднике «Кумтор» вчера произошел оползень отвалов пустой породы. В результате без вести пропали два сотрудника компании, сообщили в «Кумтор Голд Компани».

Первостепенной задачей «Центерры Голд» и ЗАО «Кумтор Голд Компани» в данное время является нахождение пропавших без вести сотрудников. Поисково-спасательные работы, которые начались сразу после происшествия, продолжаются совместно с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

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По предварительной информации, 1 декабря 2019 года в 5.43 утра на руднике «Кумтор» произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. Компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила горные работы.

О произошедшем компания сразу поставила в известность все надзорные государственные органы и семьи пропавших сотрудников.

Открытые горные работы временно приостановили. Обновляется план горных работ. Компания воздерживается от предоставления информации относительно сроков возобновления горных работ до завершения поисково-спасательных работ и подготовки обновленного плана горных работ.