В войсковой части Майлуу-Суу повесился солдат срочной службы

В войсковой части города Майлуу-Суу повесился солдат срочной службы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, военнослужащего нашли мертвым сегодня примерно в 8.00.

«Известно, что молодой человек был признан лучшим солдатом срочной службы по итогам года. Ему дали отпуск на 10 дней. Из дома он вернулся 26 ноября, а сегодня утром сослуживцы нашли его мертвым», — сообщили редакции.

В Генеральном штабе подтвердили эту информацию, но подробности пообещали представить позже.