Узбекские и кыргызские дворники устроили массовую драку в центре Москвы

В Москве дворники — мигранты из Узбекистана и Кыргызстана устроили массовую драку. Сотрудники столичной полиции задержали более 10 участников конфликта, сообщил «Труд».

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 24 ноября в Центральном административном округе. На номер 02 позвонил один из жильцов и заявил о нарушении общественного порядка.

«Прибывшие на место работники полиции задержали участников драки. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в драке участвовали дворники ГБУ «Жилищник» — выходцы из Кыргызстана и Узбекистана.