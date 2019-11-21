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Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан

Главного врача городской клинической больницы № 1 города Шымкента Абылая Донбая задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Уточняется, что в стационаре незаконно пересаживали почки граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины заинтересованным пациентам, в основном гражданам Израиля.

По данным МВД, хирургические операции проводились в 2017-2018 годах. Организаторами схемы, по данным следователей, были «граждане иностранных государств», но в ведомстве не уточняют, из каких и кто.

«В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые из-за тяжелого материального положения продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля», — отмечается в пресс-релизе МВД РК.

Донбая Абылая обвиняют в участии в транснациональной преступной группе и незаконном изъятии органов человека.

Известно, что ранее были задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов и гражданка Кыргызстана Б. Тайсалова. МВД Казахстана называет ее одним из членов преступной группы.
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