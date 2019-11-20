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Происшествия

Напавший на пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего

Мужчина с ножом, пытавшийся напасть на пассажиров троллейбуса, ранил прохожего. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, мужчина бежал по улице Логвиненко и между улицей Киевской и проспектом Чуй ранил человека.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Читатель добавил, что за мужчиной бежали человек с камерой, милиционер и гражданские.

Он предположил, что ранение серьезное, поскольку на тротуаре осталось много крови.

В Центре экстренной медицины 24.kg заявили, что вызовы на ножевые ранения к ним не поступали, а в ГУВД пообещали уточнить информацию.

Напомним, ранее мэрия Бишкека на официальном аккаунте в Twitter сообщила, что мужчина с ножом напал на пассажиров троллейбуса.

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