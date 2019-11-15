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Происшествия

Следователь ГСИН вымогал взятку. Его поймали с поличным

В Бишкеке задержали следователя следственного управления Государственной службы исполнения наказаний. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 12 ноября в службу внутренних расследований министерства обратилась гражданка О.Н. Она просила принять меры в отношении сотрудника ГСИН, который вымогал 20 тысяч сомов за положительное решение вопроса, якобы связанного с досудебным производством в отношении нее.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

Накануне в одном из кафе столицы при получении денег задержали следователя следственного управления ГСИН младшего лейтенанта внутренней службы У.М.
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