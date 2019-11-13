15:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Алтынбек уулу Эржигита, который 20 августа вышел из дома в селе Сокулук и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Рост 165-168 сантиметров, плотного телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в белую футболку, синие джинсы, черные ботасы.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Пропавший 16-летний Алтынбек уулу Эржигит

В ГУВД отметили, что ранее мальчик уже сбегал из дома.

Милиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района — 0312607567, 0558861486, 0709353529 или 102.
Ссылка:
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Скандально известный экс-глава отдела ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск
Сбежавший из колонии-поселения в Кыргызстане осужденный найден в Москве
Мошенника из Кыргызстана нашли и задержали в Санкт-Петербурге
В Чуйской области разыскивают 17-летнюю девушку
В Кыргызстане милиция продолжает поиски пропавшей путешественницы из Франции
В Бишкеке пропала путешественница из Франции. Друзья просят помощи в поисках
В Москве задержан кыргызстанец, незаконно переписавший на себя квартиру
Находившегося несколько лет в розыске кыргызстанца задержали в Москве
В международный розыск объявили подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле
В Краснодарском крае задержали находящегося в международном розыске кыргызстанца
Популярные новости
После взрыва в&nbsp;точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе
В&nbsp;Кой-Таше повесился офицер войсковой части В Кой-Таше повесился офицер войсковой части
В&nbsp;Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова
В&nbsp;Бишкеке неизвестные избили солдата Генштаба В Бишкеке неизвестные избили солдата Генштаба
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
15:41
Премьер-министр Кыргызстана не знает, когда откроют Исторический музей Премьер-министр Кыргызстана не знает, когда откроют Ист...
15:37
Пересмотр дела Текебаева. В проведении видеосъемки вновь отказали
15:20
Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток
15:19
Убийство Айеркена Саймаити. Гражданство задержанных до сих пор неизвестно
15:10
Айеркена Саймаити объявили в международный розыск за мошенничество в Кыргызстане