Внимание, розыск. В Чуйской области пропал 16-летний подросток

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего 16-летнего Алтынбек уулу Эржигита, который 20 августа вышел из дома в селе Сокулук и не вернулся. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Рост 165-168 сантиметров, плотного телосложения, черные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в белую футболку, синие джинсы, черные ботасы.

Фото ГУВД Чуйской области. Пропавший 16-летний Алтынбек уулу Эржигит

В ГУВД отметили, что ранее мальчик уже сбегал из дома.

Милиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района — 0312607567, 0558861486, 0709353529 или 102.

