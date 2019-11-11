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Происшествия

В ДТП на дороге Бишкек — Нарын — Торугарт погибли четыре человека

В аварии на 218-м километре дороги Бишкек — Нарын — Торугарт погибли четыре человека. ДТП произошло сегодня примерно в 00.45, сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, столкнулись две машины. Первая под управлением 27-летнего А.Ж. двигалась, по предварительным данным, со стороны Иссык-Кульской области в сторону Кочкорского района Нарынской области. Вторая — под управлением 43-летнего И.М., по предварительным данным, ехала из Джумгальского района в город Балыкчи.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель автомашины «Субару» и пассажиры, 26-летний К.А., 19-летний Ж.К. и женщина 25-30 лет (данные устанавливают).

Еще один пассажир — 20-летний А.Ы. — госпитализирован.
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