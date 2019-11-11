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Происшествия

Контрабанда ГСМ. Незаконную заправку нашли в селе Маевка

В селе Маевка Чуйской области выявили незаконно работающую автозаправочную станцию. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, АЗС с раздаточной колонкой находилась на улице Молодой Гвардии в селе Маевка Аламединского района. На ней продавали дизельное топливо без разрешительных документов.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) УК КР.

«В ходе досудебного производства по этому адресу сотрудники ГСБЭП произвели контрольный закуп топлива, а затем обыск. Обнаружили электронасос, контейнер марки «Арал, оборудованный под АЗС с колонкой для слива ГСМ», цистерны с ГСМ», — рассказали в Финполе.
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