Контрабанда ГСМ. Незаконную заправку нашли в селе Маевка

В селе Маевка Чуйской области выявили незаконно работающую автозаправочную станцию. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, АЗС с раздаточной колонкой находилась на улице Молодой Гвардии в селе Маевка Аламединского района. На ней продавали дизельное топливо без разрешительных документов.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 211 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) УК КР.

«В ходе досудебного производства по этому адресу сотрудники ГСБЭП произвели контрольный закуп топлива, а затем обыск. Обнаружили электронасос, контейнер марки «Арал, оборудованный под АЗС с колонкой для слива ГСМ», цистерны с ГСМ», — рассказали в Финполе.