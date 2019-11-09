12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе

Следственная служба ГУВД города Бишкека задержала арендатора кафе «Антошка». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Читайте по теме
Взрыв точки быстрого питания. Двоих пострадавших выписали из больницы

По ее данным, по факту взрыва в точке быстрого питания возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

«Арендатор кафе «Антошка» 56-летний К.А. водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

В Бишкеке 8 ноября взорвалась точка быстрого питания. В результате пожара погибла одна сотрудница кафе и пострадали 13 человек.
Ссылка:
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв точки быстрого питания. Двоих пострадавших выписали из больницы
В Великобритании взорвали старую угольную ТЭЦ. Зрелище впечатляющее
Взрыв в Нарыне произошел при строительстве дороги, а не на месторождении
Падеж скота и взрывы на Солтон-Сары. Чабаны требуют закрыть месторождение
В Бишкеке произошел взрыв. Пострадал хозяин дома
В Нарынской области прогремел взрыв
В Бишкеке организовали сбор помощи для пострадавших от взрывов в Арыси
Из-за взрывов в казахском городе Арыси отменили поезд Бишкек — Москва
Взрыв на военной базе в Казахстане. Жителей Арыси эвакуируют
АЗС взорвалась в казахстанском Шымкенте
Популярные новости
Взрыв в&nbsp;точке быстрого питания. Один человек погиб Взрыв в точке быстрого питания. Один человек погиб
ЧП&nbsp;в&nbsp;Таджикистане. Неизвестные напали на&nbsp;погранзаставу ЧП в Таджикистане. Неизвестные напали на погранзаставу
В&nbsp;департаменте охраны и&nbsp;конвоирования ГСИН скончался еще один солдат В департаменте охраны и конвоирования ГСИН скончался еще один солдат
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; на&nbsp;борту самолета подрались две девушки В аэропорту «Манас» на борту самолета подрались две девушки
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
9 ноября, суббота
12:08
После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала...
11:35
Обновленный кинотеатр «Киргизия» в Москве откроется к концу 2020 года
11:06
Жизнь с ВИЧ. От каких видов насилия чаще всего страдают женщины
10:42
Спектакли Национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова увидят в России
10:25
Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения