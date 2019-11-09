После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе

Следственная служба ГУВД города Бишкека задержала арендатора кафе «Антошка». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной милиции.

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По ее данным, по факту взрыва в точке быстрого питания возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

«Арендатор кафе «Антошка» 56-летний К.А. водворен в ИВС. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ГУВД.

В Бишкеке 8 ноября взорвалась точка быстрого питания. В результате пожара погибла одна сотрудница кафе и пострадали 13 человек.