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Происшествия

Задержан водитель внедорожника, насмерть задавивший трехлетнего ребенка

Водитель джипа «Тойота Секвоя», задавивший трехлетнего ребенка, задержан и водворен в ИВС. Сегодня суд должен избрать меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД МВД КР. 

По данным ведомства, машина водворена на штрафстоянку и назначены все необходимые экспертизы. По предварительным данным, владелец внедорожника был трезв. 

Инцидент произошел накануне, 3 ноября, примерно в 15.30 во дворе одного из многоквартирных домов по улице Орозбекова. Водитель сдавал назад и не заметил, как ребенок забежал за автомобиль. Мальчика в срочном порядке госпитализировали в Нацгоспиталь КР в реанимационное отделение, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.
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