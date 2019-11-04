Задержан водитель внедорожника, насмерть задавивший трехлетнего ребенка

Водитель джипа «Тойота Секвоя», задавивший трехлетнего ребенка, задержан и водворен в ИВС. Сегодня суд должен избрать меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД МВД КР.

По данным ведомства, машина водворена на штрафстоянку и назначены все необходимые экспертизы. По предварительным данным, владелец внедорожника был трезв.

Инцидент произошел накануне, 3 ноября, примерно в 15.30 во дворе одного из многоквартирных домов по улице Орозбекова. Водитель сдавал назад и не заметил, как ребенок забежал за автомобиль. Мальчика в срочном порядке госпитализировали в Нацгоспиталь КР в реанимационное отделение, где он, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.