В Бишкеке ночью избили охранника многоэтажного дома. Он в больнице

В Бишкеке ночью избили охранника многоэтажного дома, расположенного в районе пересечения проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали. Об этом 24.kg сообщил брат пострадавшего Руслан Ботоканов.

По его словам, сегодня около 02.00 к дому приехали пьяные парни, начали громко разговаривать, кричать.

«Брат вышел, чтобы их успокоить. Но они его не послушали, один парень начал бить, а остальные рядом стояли. Потом стали разнимать только», — рассказал он.

«Проходящий мимо мужчина посадил брата в такси и отправил домой. Когда он приехал, то ему стало плохо. Тогда с супругой поехали в больницу», — добавил Руслан Ботоканов.

По его словам, у брата из глаза идет кровь, у него сильный ушиб головы, с постели не встает, не говорит. Сделали рентген-снимки, которые покажут тяжесть нанесенных побоев. Сейчас он находится в отделении нейротравмы БНИЦТиО.

«В милицию обратились около 10.00, сотрудники приехали только в 16.45. Главное, найти этих парней. Они были на серебристом «Лексусе LX470», номер брат плохо разглядел. Но на перекрестке установлены камеры «Безопасного города», надеемся, по ним установим машину и владельцев», — добавил Руслан Ботоканов.

В ГУВД Бишкека пока не комментируют произошедшее.