В Баткене ищут Асылбека Каримова, пропавшего на рынке в приграничной зоне

В Баткене пятый день ищут жителя села Таштумшук Ак-Сайского айыл окмоту Асылбека Каримова. Он не вернулся с рынка, расположенного в селе Чарко (Таджикистан). Информацию 24.kg подтвердили в УВД Баткенской области.

По их данным, Асылбек Каримов 24 октября поехал на базар в Чарко и не вернулся.

По словам родных, его задержали правоохранительные органы Таджикистана и увезли в неизвестном направлении.

Как стало известно 24.kg, 26 октября жители Баткенского района перекрыли дорогу в селе Ортобаз с требованием вернуть Асылбека Каримова из Таджикистана.

«Мы стояли полчаса, после обещаний местных властей открыли дорогу. Это не первый случай, когда правоохранительные органы Таджикистана незаконно задерживают и увозят наших граждан», — заявили местные жители.

По сведениям УВД области, с начала года зафиксировано три случая пропажи граждан Кыргызстана на приграничной территории.