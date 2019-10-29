В Баткене ищут Асылбека Каримова, пропавшего на рынке в приграничной зоне

В Баткене пятый день ищут жителя села Таштумшук Ак-Сайского айыл окмоту Асылбека Каримова. Он не вернулся с рынка, расположенного в селе Чарко (Таджикистан). Информацию 24.kg подтвердили в УВД Баткенской области.
По их данным, Асылбек Каримов 24 октября поехал на базар в Чарко и не вернулся.
По словам родных, его задержали правоохранительные органы Таджикистана и увезли в неизвестном направлении.
Как стало известно 24.kg, 26 октября жители Баткенского района перекрыли дорогу в селе Ортобаз с требованием вернуть Асылбека Каримова из Таджикистана.
«Мы стояли полчаса, после обещаний местных властей открыли дорогу. Это не первый случай, когда правоохранительные органы Таджикистана незаконно задерживают и увозят наших граждан», — заявили местные жители.
По сведениям УВД области, с начала года зафиксировано три случая пропажи граждан Кыргызстана на приграничной территории.