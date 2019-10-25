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Происшествия

10 человек отравились салатом в Базар-Коргоне. Среди пострадавших есть ребенок

В Базар-Коргонском районе 10 человек отравились консервированным салатом. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, пострадавшие находятся в Базар-Коргонской территориальной и Джалал-Абадской областной больницах.

«По предварительной информации, они отравились консервированным салатом домашнего приготовления. Одна девочка, 2006 года рождения, находится в реанимации, состояние остальных пациентов средней тяжести», — отметили в ведомстве.

Известно, что пострадавшие собирали урожай на хлопковом поле, куда и принесли салат.
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