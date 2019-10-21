Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» водворили в СИЗО-1

Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что такое решение принял Свердловский районный суд Бишкека.

«Известно, что суд избрал меру пресечения в отношении четверых задержанных, среди которых двое бывших милиционеров. По предварительным данным, всего к этому преступлению причастны в общей сложности восемь человек. Один из них — член ОПГ Камчи Кольбаева — 39-летний М.Т. Он занимался сбытом похищенной у Хуфура Абдурахемана машины BMW X5», — заявили редакции.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем.