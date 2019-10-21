12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» водворили в СИЗО-1

Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме
В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров

Уточняется, что такое решение принял Свердловский районный суд Бишкека.

«Известно, что суд избрал меру пресечения в отношении четверых задержанных, среди которых двое бывших милиционеров. По предварительным данным, всего к этому преступлению причастны в общей сложности восемь человек. Один из них — член ОПГ Камчи Кольбаева — 39-летний М.Т. Он занимался сбытом похищенной у Хуфура Абдурахемана машины BMW X5», — заявили редакции.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем.

Ссылка:
просмотров: 747
Версия для печати
Материалы по теме
В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
Без вести пропавшего в Бишкеке бизнесмена убили
В селе Новониколаевка женщина убила сожителя во время ссоры
Мужчину, убившего в Бишкеке сожительницу, задержали
В Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством
Самым массовым серийным убийцей в истории США признали Сэмюэля Литтла
В международный розыск объявили подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле
В Оше девушка из ревности ко второй жене убила своего мужа
На Иссык-Куле пенсионер зарезал приятеля. Его осудили на 11 лет
Убийство 14-летней девочки в Кемине. Задержанного водворили в СИЗО на два месяца
Популярные новости
В&nbsp;убийстве владельца кафе &laquo;Мадина&raquo; подозревают двух милиционеров В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
В&nbsp;Бишкеке водитель сбил школьницу прямо на&nbsp;зебре В Бишкеке водитель сбил школьницу прямо на зебре
Предпринимателю в&nbsp;Бишкеке подбросили наркотики. Организовала все бывшая жена Предпринимателю в Бишкеке подбросили наркотики. Организовала все бывшая жена
АКС ГКНБ сообщила подробности задержания зампрокурора Джети-Огуза АКС ГКНБ сообщила подробности задержания зампрокурора Джети-Огуза
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
21 октября, понедельник
12:06
Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нарушает права осужденных Азимжан Аскаров пожаловался на начальника колонии: нару...
11:49
Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
11:07
Дворец спорта в Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены
11:00
Как повышение зарплаты рассорит учителей в школах Кыргызстана
10:48
Подозреваемых в убийстве владельца кафе «Мадина» водворили в СИЗО-1