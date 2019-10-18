АКС ГКНБ сообщила подробности задержания зампрокурора Джети-Огуза

Заместитель прокурора Джети-Огузского района и следователь местного РОВД водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

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Уточняется, что зампрокурора и следователь были задержаны с поличным 16 октября при возврате заявителю 60 тысяч сомов. Следователь РОВД выступал в роли посредника при вымогательстве и получении взятки.

«Зампрокурора в сговоре со следователем вымогал 100 тысяч сомов у Э.А. за прекращение уголовного преследования. Ранее он уже получил 60 тысяч сомов. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР», — сообщили в ГКНБ.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.