В Москве полиция незаконно задержала и не отпускает двух кыргызстанцев

В Москве полиция незаконно задержала двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена КР.

Кыргызстанцев задержали 16 октября. 24-летнюю Нуризу Жээналиеву и 26-летнего Акжола Урамчин уулу доставили в ОМВД «Новокосино», где они находятся до сих пор.

«Им не предоставили адвоката, не дали переводчика. С материалами дела задержанных не ознакомили. Кроме того, о факте задержания граждан не уведомили посольство Кыргызстана», — сообщил акыйкатчи.

Омбудсмен Токон Мамытов написал письмо уполномоченному по правам человека России с просьбой оказать содействие в защите прав кыргызстанцев.