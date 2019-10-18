В Аксы подросток повесился из-за телефона, через два дня погибла его подруга

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области повесился 15-летний подросток. Об этом 24.kg рассказали в УВД региона.

Сообщение о суициде в милицию поступило 9 октября. Выехавшая на место оперативно-следственная группа нашла в сарае труп школьника.

«При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Выяснилось, что ранее учительница отобрала у погибшего сотовый телефон за то, что он им пользовался на уроке. Преподаватель вызывала родителей подростка в школу. После школы мальчик попросил у друга пощелкать семечки в последний раз. Сказал, что у него накопились проблемы. Примерно в 14.00 он повесился. Родители отказались от судмедэкспертизы, претензий ни к кому не имеют», — сообщили в УВД.

Следом за подростком покончила жизнь самоубийством и его девушка.

«11 октября в Таш-Кумыре в сарае собственного дома повесилась 15-летняя девочка. На ее теле не обнаружили телесных повреждений. Рядом с трупом лежала записка «Мама, прости меня». Выяснилось, что погибший в Аксыйском районе дружил с девочкой», — рассказали в УВД.