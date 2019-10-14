В Оше кримавторитета по прозвищу Казак подозревают в изнасиловании школьницы

Задержанного в Оше криминального авторитета Умара Маратова по прозвищу Казак водворили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

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Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась 16-летняя девушка. Она просила принять меры в отношении Умара Маратова, который силой затащил ее в машину и изнасиловал.

«По факту назначено досудебное производство. Ошский городской суд оставил Умара Маратова под стражей в СИЗО», — сообщили в УВД.

Напомним, Умар Маратов (ранее известный как Эрнис Казаков) напал с ножом на 23-летнего местного жителя. Подозреваемого задержали, но ему стало плохо, поэтому его госпитализировали.