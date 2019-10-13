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Происшествия

В Бишкеке найдено тело Егора Паньшина. Обстоятельства смерти выясняются

В Бишкеке, в лесопосадке микрорайона «Асанбай», найден мертвым 44-летний организатор праздничных мероприятий и квестов Егор Паньшин. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД столицы. 

По данным ведомства, следствием занимается оперативная группа Октябрьского РОВД. Причины смерти устанавливаются. Первичный осмотр показал, что следов насильственной смерти не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы. Тело отправлено в морг.

По словам близких Егора Паньшина, он вышел на утреннюю пробежку и не вернулся. 

Егор Паньшин основал и развил cеть городских приключенческих, творческих и интеллектуальных игр в формате Encounter в Кыргызстане. 
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