11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Иссык-Ате мужчина изнасиловал падчерицу. Чуйский облсуд смягчил ему приговор

Чуйский областной суд необоснованно смягчил приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

В Сокулуке мужчина чуть не изнасиловал девочку. Ему дали минимальное наказание

По его словам, мужчина воспользовался тем, что супруга ушла на базар, и надругался над девочкой.

«Мужчина стал угрожать несовершеннолетней, применил силу и изнасиловал ее. Иссык-Атинский районный суд приговорил А.Н. к 18 годам лишения свободы. Чуйский областной суд смягчил это наказание и сократил срок до 12 лет тюрьмы. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, однако высшая инстанция оставила в силе приговор», — сказал Нурлан Тагаев.
Ссылка:
просмотров: 690
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки
В Сокулуке отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Она родила ребенка
Подозреваемый в изнасиловании 15-летней родственницы объявлен в розыск
В Бишкеке подозреваемый в изнасиловании девочки выпрыгнул из окна третьего этажа
В Токмаке соседа, насиловавшего девочку, взяли под стражу
В Канте подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Милиция бездействует
В Токмаке сосед насиловал несовершеннолетнюю в течение полутора лет
Изнасилование шестиклассницы в Балыкчи. Подозреваемый не признал вины
В Балыкчи мужчина изнасиловал шестиклассницу
В Узгене мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю дочь, признал свою вину
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси В Бишкеке мужчина избил водителя маршрутного такси
В&nbsp;Бишкеке задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании 12-летней девочки В Бишкеке задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки
Глава отдела по&nbsp;борьбе с&nbsp;оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину Глава отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину
В&nbsp;Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством В Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством
Бизнес
Овердрафт от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; быстрый заем и&nbsp;минимум документов Овердрафт от «Бакай Банка» — быстрый заем и минимум документов
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
12 октября, суббота
11:57
В Бишкеке задержали хулигана, избившего водителя маршрутки
11:44
Кыргызстанец с поддельным паспортом пытался пересечь границу
11:28
Чаще всего в правительство с жалобами обращаются бишкекчане
11:11
Финансирование стартапов. Отобраны первые десять проектов
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 октября