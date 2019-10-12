В Иссык-Ате мужчина изнасиловал падчерицу. Чуйский облсуд смягчил ему приговор

Чуйский областной суд необоснованно смягчил приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, мужчина воспользовался тем, что супруга ушла на базар, и надругался над девочкой.

«Мужчина стал угрожать несовершеннолетней, применил силу и изнасиловал ее. Иссык-Атинский районный суд приговорил А.Н. к 18 годам лишения свободы. Чуйский областной суд смягчил это наказание и сократил срок до 12 лет тюрьмы. Прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, однако высшая инстанция оставила в силе приговор», — сказал Нурлан Тагаев.